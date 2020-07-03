Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса

Существует особая мутация коронавируса, которая может ускорить его распространение. Об этом заявил главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Данные указывают, что есть определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме", — сказал Фаучи в интервью газете Journal of the American Medical Association,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инфекционист отметил, что исследования этой мутации еще не закончены.