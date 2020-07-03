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Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса

Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса
Существует особая мутация коронавируса, которая может ускорить его распространение. Об этом заявил главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Данные указывают, что есть определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме", — сказал Фаучи в интервью газете Journal of the American Medical Association,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инфекционист отметил, что исследования этой мутации еще не закончены.


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