Армен Саркисян провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

Президент Республики Армения Армен Саркисян вечером 2 июля провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян тепло поздравил белорусского коллегу с отмечаемым 3 июля Национальным праздником страны - Днем независимости Республики Беларусь.

Президент Армении высоко оценил развивающееся взаимодействие и эффективное сотрудничество между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной сферах.

Армен Саркисян отметил важность опыта Беларуси в сфере высоких технологий и в ряде других сфер экономики.

Президенты обменялись мнениями вокруг перспектив сотрудничества, реализации совместных программ.

Президент Армении выразил признательность Александру Лукашенко за оказание содействия в вопросе предоставления земли для строительства Армянской церкви в Минске.