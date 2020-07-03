Снижение арендной платы, интерес к земле: тенденции на рынке недвижимости

Агентства недвижимости первыми почувствовали влияние эпидемии COVID-19 на рынок. Агентства воспринимают это влияние по разному, но почти все твердят в один голос: число сделок однозначно сократилось, однако, в плане цен на жилье, агентства видят разные тенденции, некоторые отмечают, что цены снизились примерно на 5%, другие считают, что дефляции нет. Некоторые даже замечают, что на первичном рынке, то есть цены на квартиры и дома, приобретаемые у застройщика, не только не снизились, но и продолжают расти. Некоторые даже в ходе чрезвычайного положения заметили повышение интереса к сельскохозяйственным землям.

Беседовавшие с «Арменпресс» представители всех агентств недвижимости заверили, что количество сделок резко снизилось. Представитель административного отдела агентства недвижимости “Свит Хаус Риелти” Эрмине Гиласарян в качестве примера отметила: “За три месяца у нас была всего одна сделка, оставшаяся от прежней сделки по купле-продаже, за другие месяцы, по меньшей мере, у нас бывали по 2 - 3 сделки”.

По ее словам, снижение цен на жилье особенно было заметно за последний месяц - около 5%. Однако в другом агентстве в дни эпидемии дефляции недвижимости не заметили. “По части продаж я не заметил снижения цен, цены те же, может быть лишь некоторое снижение, однако в глобальном плане снижения цен нет, снизились только цены на аренду в связи со снижением спроса”, - сказал директор-основатель агентства “Компакт-Риэлти” Эдгар Тамеян.

Директор-основатель агентства по недвижимости и оценке “Нор Тун” Владимир Арутюнян также отметил, что после середины марта, когда было объявлено чрезвычайное положение, почти 2 месяца не было никаких сделок. Заинтересованность на вторичном рынке недвижимости, число сделок, естественно, сократилось”, - сказал он и отметил, что, однако, на первичном рынке, не наблюдается сокращения сделок с недвижимостью, приобретаемой у застройщика.

По части новостроек это агентство в основном не видит проблем. Он отметил, что покупатели интересуются новыми квартирами, чтобы воспользоваться возможностью возврата подоходного налога. “По части новостроек сделки были, и так и продолжаются. Из всех покупателей по ипотеке, всего один человек отказался от покупки этого дома из-за финансового положения”. Он отметил важность того, чтобы закон о возврате подоходного налога остался и работал, чтобы на первичном рынке не было бы проблем. “Поскольку мы становимся законопослушной страной, люди показывают реальные зарплаты, подоходный налог становится выше. При высоком подоходном налоге, выгодно покупать дом, воспользовавшись этим законом. И рынок в этом плане активизируется”, - отметил Арутюнян.

По его словам, новостройки всегда имеют тенденцию к подорожанию, однако в связи с ситуацией с эпидемией были строительные организации, которые не подняли цены, оставив их прежними. Хотя, по словам Арутюняна, есть дома, стоимость квадратного метра которых возросла на 100 долларов после снятия ограничений, в частности, в июне.

Изучение Госкомитетом кадастра ценовых изменений позволило сделать вывод: по состоянию на май 2020 года средняя рыночная цена квартир в многоквартирных домах в Ереване по сравнению с апрелем 2020 года снизилась на 1%, а по сравнению с маем 2019 года - на 11,9%.

В мае этого года в Ереване было реализовано 344 сделки по купле-продаже в многоквартирных жилых домах, что по сравнению с апрелем выросло на 84%, а по сравнению с маем 2019 года снизилось на 61,2%. С некоторой разницей в цифрах, та же тенденция была отмечена и в областях.

Анна Григорян