“Рома” уступила “Удинезе”: Мхитарян вышел на замену

В последнем матче 29-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле принимала “Удинезе”.

Как передает «Арменпресс», команда Пауло Фонсеки на своем поле, играя 10 футболистами, проиграла “Удинезе” со счетом 0:2. В составе “Удинезе” отличились Ласагна и Несторовский. Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не был в стартовом составе “Ромы”, но во втором тайме вышел на замену.

После этого тура “Рома” в турнирной таблице занимает 5-е место, “Удинезе” - 14-е.

Подготовила Варвара Айрапетян