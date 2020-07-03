Газета “Айастани Анрапетутюн”: Воспоминания из серии “Беспристрастные эпизоды”

Аветик Исаакян в своих мемуарах из серии “Беспристрастные эпизоды” пишет: “Кочинян Антон Ервандович, выходец из народа, коренной лориец, из природы Туманяна, долгое время руководил правительством Армении, а в 1966 - 1974 гг. был первым секретарем ЦК КП Армении. Он знал наизусть имена всех председателей совхозов-колхозов республики, заведующих фермами, известных чабанов. Четверть века он лично принимал участие в планировании и строительстве новых заводов, фабрик страны. Неоспоримы его заслуги в строительстве туннельного канала Арпа-Севан, в деле спасения Севана, в строительстве Мецаморской АЭС.

Наш рассказ касается далекого 1952 года, когда Кочинян работал на посту председателя Совета министров Армении. В связи с каким-то вопросом Аветик Исаакян звонит Кочиняну и просит принять его. На следующий день в назначенное время Антон Ервандович уже ждал мастера прямо во дворе здания правительства, у входа ...”.

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