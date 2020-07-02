Меркель ответила на вопрос об участии в саммите G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает участие в предстоящем саммите G7 в США своей обязанностью, и дала понять, что не откажется от него, несмотря на публикации СМИ об оскорблениях в ее адрес со стороны американского президента Дональда Трампа.

"Речь идет о том, что мы всегда, где есть такая возможность, должны работать совместно, форматы как G7 и G20 хорошо подходят для этого, даже когда есть расхождения во мнения. Тот, кто выступает за мультилатерализм, - а я это делаю - тот обязан вносить свой вклад", - передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявила она на пресс-конференции в формате видеосвязи с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.

Так Меркель ответила на вопрос о том, не пропало ли у нее желание ехать на саммит G7 в США из-за публикаций СМИ про оскорбления в ее адрес со стороны Трампа в ходе телефонных бесед. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США в ходе засекреченных телефонных переговоров называл Меркель "глупой" и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России. Неназванный немецкий чиновник подтвердил, как отмечается, что звонки были "настолько необычайны", что в Берлине приняли специальные меры, чтобы сохранить содержание бесед в тайне. Чиновник, на которого ссылается телеканал, назвал поведение Трампа "очень агрессивным", отметив, что по этой причине круг людей, участвующих в мониторинге звонков Меркель, сократился.