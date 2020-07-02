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Армения избрана лидером в коалиции «Технологии и инновации» в рамках форума «Поколение равенства»

Армения избрана лидером в коалиции «Технологии и инновации» в рамках форума «Поколение равенства»

Армения 1 июля избрана лидером в коалиции «Технологии и инновации», сформированной в рамках форума «Поколение равенства».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении,  форум «Поколение равенства» действует по инициативе функционирующей под эгидой ООН структуры «ООН-женщины», деятельность которой посвящена борьбе за гендерное равенство и расширение прав женщин, а также по инициативе правительств Франции и Мексики в тесном сотрудничестве с гражданским обществом.
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