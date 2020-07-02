В режиме видеоконференции 1 июля состоялось первое заседание парламентской группы Великобритания-Армения, в котором также приняли участие представители посольства Армении в Великобритании.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянского национального комитета АРФ “Дашнакцутюн” в Великобритании, главой группы был избран лидер консервативной партии Тим Лотон.

Баронесса Кэролайн Кокс (Палата лордов) присоединилась к группе в качестве сопредседателя, депутаты Эндрю Розиндель, Джеймс Грей, Марк Притчард (все из Консервативной партии), Ферял Кларк (Лейбористская партия) - в качестве вице-председателя, а Джеймс Мюррей - ответственного полномочного.

Глава Армянского национального комитета АРФ “Дашнакцутюн” в Великобритании Анет Москофян назначена секретарем группы. В своей речи она коснулась работы, которую должна выполнить группа в различных направлениях, и подчеркнула фактор безопасности в регионе Южного Кавказа и необходимость поддержания мира.

Целью группы будет дальнейшее развитие армяно-британских парламентских связей и содействие двустороннему сотрудничеству в сфере торговли, туризма, развития образования и др.

По просьбе парламентариев представитель посольства представил ситуацию с пандемией COVID-19 в Армении и шаги, предпринятые правительством для преодоления кризиса.