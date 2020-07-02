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Президента Гондураса выписали из больницы после госпитализации с COVID-19

Президента Гондураса выписали из больницы после госпитализации с COVID-19

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес выписан из больницы после госпитализации с коронавирусом, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Я благодарен Богу за возможность снова находиться среди вас… Я теперь буду восстанавливаться дома", - таковы были его первые слова, произнесенные в эфире местного телеканала HCH.

Глава государства, которому 51 год, был госпитализирован около двух недель назад с подтвержденным COVID-19 и пневмонией, он был стабилен и демонстрировал хорошее общее состояние.

В Гондурасе подтверждено 20 262 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 2 123 человека, скончались 542 пациента.


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