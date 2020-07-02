Президент Армении принял директора СНБ

Президент Армении Армен Саркисян принял директора Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил директора Службы национальной безопасности с назначением и пожелал ему успехов в его деятельности.

В ходе встречи была затронута текущая деятельность Службы национальной безопасности.