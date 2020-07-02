В Британии выследили крупную преступную группировку

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.

Защищенный канал EncroChatстал основным инструментом связи для преступной группировки. Взломав платформу, правоохранительные органы получили доступ к сообщениям 60 тысяч пользователей мессенджера, включая около 10 тысяч клиентов в Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В результате масштабной операции, получившей название Venetic, которая велась в нескольких странах Европы с 2016 года, были задержаны 746 участников международной преступной группировки, изъято более 54 миллионов фунтов стерлингов наличности, 77 единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, а также 55 дорогостоящих автомобилей и 73 дорогих наручных часов.