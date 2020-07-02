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Глава МИД Арцаха направил поздравительные письма группе членов Конгресса США

Глава МИД Арцаха направил поздравительные письма группе членов Конгресса США

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян направил поздравительные письма группе членов Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, Масис Маилян с благодарностью отметил, что в продолжение состоявшихся в октябре 2019 года встреч в Вашингтоне и полученных заверений конгрессмены прилагают последовательные усилия с целью дальнейшего обеспечения гуманитарной помощи, предоставляемой Соединенными Штатами для послевоенной реабилитации Республики Арцах.

«Поддержка, последние десятилетия оказываемая Арцаху Соединенными Штатами, позволила удовлетворить различные насущные гуманитарные потребности и преодолеть разрушительные последствия азербайджанской агрессии. В частности, содействие, оказываемое США The HALO Trust в эффективном проведении работ в пострадавших от войны районах, позволила этой международной гуманитарной организации, занимающейся разминированием, обезвредить десятки тысяч мин и других смертоносных боеприпасов», - отметил Масис Маилян.

Министр иностранных дел выразил надежду, что гуманитарная помощь, предоставляемая Соединенными Штатами Республике Арцах, позволит двум странам и далее укреплять региональную стабильность и безопасность, а также удовлетворить основные гуманитарные потребности граждан Республики Арцах.

Масис Маилян также поздравил конгрессменов с Днем независимости США, отметив, что на протяжении своей истории Соединенные Штаты неизменно выступали защитниками свободы и демократических ценностей, что вдохновило многие страны мира, в том числе Республику Арцах, подняться на борьбу за свои неотъемлемые права и свободы.


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