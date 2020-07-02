Глава МИД Арцаха направил поздравительные письма группе членов Конгресса США

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян направил поздравительные письма группе членов Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, Масис Маилян с благодарностью отметил, что в продолжение состоявшихся в октябре 2019 года встреч в Вашингтоне и полученных заверений конгрессмены прилагают последовательные усилия с целью дальнейшего обеспечения гуманитарной помощи, предоставляемой Соединенными Штатами для послевоенной реабилитации Республики Арцах.

«Поддержка, последние десятилетия оказываемая Арцаху Соединенными Штатами, позволила удовлетворить различные насущные гуманитарные потребности и преодолеть разрушительные последствия азербайджанской агрессии. В частности, содействие, оказываемое США The HALO Trust в эффективном проведении работ в пострадавших от войны районах, позволила этой международной гуманитарной организации, занимающейся разминированием, обезвредить десятки тысяч мин и других смертоносных боеприпасов», - отметил Масис Маилян.

Министр иностранных дел выразил надежду, что гуманитарная помощь, предоставляемая Соединенными Штатами Республике Арцах, позволит двум странам и далее укреплять региональную стабильность и безопасность, а также удовлетворить основные гуманитарные потребности граждан Республики Арцах.

Масис Маилян также поздравил конгрессменов с Днем независимости США, отметив, что на протяжении своей истории Соединенные Штаты неизменно выступали защитниками свободы и демократических ценностей, что вдохновило многие страны мира, в том числе Республику Арцах, подняться на борьбу за свои неотъемлемые права и свободы.