Палата представителей США одобрила санкции против Китая из-за Гонконга

Палата представителей американского конгресса единогласно одобрила законопроект, предусматривающий санкции против КНР в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга, сообщило издание Hill.

По его данным, одобренный в среду законопроект предусматривает санкции в отношении банков, ведущих дела с китайскими чиновниками, которые связаны с принятием указанного закона. Теперь законопроект направляется в сенат, где ранее был принят аналогичный документ, а позднее он направится на подпись президенту Дональду Трампу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ранее заявила, что принятый Пекином закон отметил смерть принципа "одна страна — две системы", и призвала ввести санкции против КНР по закону Магнитского, который предусматривает санкции против тех иностранных чиновников, которых США считают ответственными за коррупцию или нарушение прав человека.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон.