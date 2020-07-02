Азиатские индексы - 02-07-20
ТОКИО, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.11% и составил 22145.96 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.27% и составил 1542.76 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.13% и составил 3090.57 пункта, а HANG SENG вырос на 2.85% и составил 25124.19 пункта.
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