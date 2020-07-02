Джокович вылечился от коронавируса

У первой ракетки мира Новака Джоковича и его жены отрицательные результаты тестов на коронавирус, сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com.

Напомним, Джокович заразился коронавирусом во время Adria Tour. Об этом стало известно 23 июня. Среди заражённых также оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, а также нескольких тренеров. Финальная часть турнира Adria Tour в хорватском Задаре была отменена.

Из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено. ATP-тур возобновится в начале августа на турнире в Вашингтоне (США). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».