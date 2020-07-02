Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июль

Американская РНК-вакцина от коронавируса прошла первые фазы клинических испытаний

Американская РНК-вакцина от коронавируса прошла первые фазы клинических испытаний

Американские молекулярные биологи опубликовали результаты первой и второй фазы клинических испытаний РНК-вакцины BNT162b1. Опыты подтвердили, что она заставляет тело человека вырабатывать антитела к коронавирусу нового типа, пишут ученые в статье для электронной научной библиотеки medRxiv.

"Результаты наших клинических испытаний очень сильно обнадеживают. Они говорят о том, что нужно ускорить следующие стадии разработки и как можно скорее начать экспериментальное промышленное производство вакцины для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции", – пишут ученые,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации