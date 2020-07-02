Американская РНК-вакцина от коронавируса прошла первые фазы клинических испытаний

Американские молекулярные биологи опубликовали результаты первой и второй фазы клинических испытаний РНК-вакцины BNT162b1. Опыты подтвердили, что она заставляет тело человека вырабатывать антитела к коронавирусу нового типа, пишут ученые в статье для электронной научной библиотеки medRxiv.

"Результаты наших клинических испытаний очень сильно обнадеживают. Они говорят о том, что нужно ускорить следующие стадии разработки и как можно скорее начать экспериментальное промышленное производство вакцины для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции", – пишут ученые,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.