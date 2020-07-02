ФАТХ и ХАМАС выступят единым фронтом против израильских планов аннексии

Палестинские фракции ФАТХ и ХАМАС выступят единым фронтом для противодействия израильским планам аннексии, было объявлено на первой за много лет совместной пресс-конференции представителей палестинских политических движений, в которой участвовали член ЦК ФАТХ Джибриль аль-Раджуб и заместитель руководителя политического бюро ХАМАС Салех аль-Арури,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня мы выступим единогласно и единым фронтом, мы будем работать над созданием единого стратегического видения для противодействия израильскому проекту аннексии", - заявил аль-Раджуб.

"Наша цель - это создание Палестинского государства с полным суверенитетом над всеми палестинскими территориями, оккупированными в 1967 году, со столицей в Иерусалиме, а также решение проблемы беженцев в соответствии с действующими международными соглашениями и правом", -добавил он.

Представитель ХАМАС Салех аль-Арури, участвовавший в пресс-конференции по видеосвязи, высоко оценил дипломатические усилия, предпринятые палестинским руководством в противостоянии израильским планам, поддерживаемым США. По его словам, любая форма аннексии неприемлема для палестинцев.