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У Общинного центра по обезвреживанию бездомных животных новое здании и клиника

У Общинного центра по обезвреживанию бездомных животных новое здании и клиника

Общинный центр по обезвреживанию бездомных животных в новом здании. В нем есть и клиника с карантинной зоной содержания животных, клетки, операционная, оснащенная современным оборудованием.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

“В прошлом году несколько оппозиционных коллег жаловались на “бесчеловечные” условия содержания и стерилизации собак. Конечно, ситуация была неудовлетворительной, но новая клиника в то время еще строилась, а специалисты центра работали фактически “в полевых условиях”. Сейчас клиника готова к расширению планов”, - отметил Карапетян и добавил, что мэр Айк Марутян посетил центр, чтобы ознакомиться с его условиями.

В новой клинике есть карантинная зона содержания животных, клетки, операционная, оснащенная современным оборудованием.

На первом этапе общинной программы по обезвреживанию бездомных животных они будут собираться, стерилизоваться и возвращаться в места предварительного проживания. На втором этапе будут  зарегистрированы и чипированы домашние животные, что необходимо для контроля популяции.

Карапетян также сообщил, что городские власти намерены снять налог на содержание животных в 5 000 драмов (которые и сейчас фактически не взимаются), при условии, что владельцы животных зарегистрируют своих питомцев.

Лилит Демурян


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