“Ереванский бестселлер”: книга Шармы лидирует: художественно-документальная литература, май, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений.

На первой горизонтали - книга Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На втором месте - книга Мишель Обамы “Моя история”. Когда Мишель Робинсон была маленькой девочкой, ее мир был ограничен кварталом Чикаго Саут Сайд. Там она жила в маленькой квартирке двухэтажного дома, разделяя спальню с братом Крейгом. Вскоре жизнь повела ее в другую даль - в Принстонский университет, где она на себе впервые почувствовала, что значит быть единственной чернокожей девушкой в аудитории. Затем в ее жизни появилась стеклянная башня, где она работала корпоративным юристом. И именно там, однажды летним утром в ее кабинете появился студент юридического факультета Барак Обама и перевернул все ее тщательно разработанные программы.

На третьем месте книга Марка Мэнсона “Тонкое исскусство плевать на все”. В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит тому, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно постоянно притворяться, будто все хорошо, а уметь смотреть в глаза трудностям. Нас на протяжении десятилетий учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивное мышление. Но эта эпоха закончилась. Автор научными исследованиями и с помощью черного юмора объясняет, что для улучшения качества жизни не нужно из лимона делать лимонад, а просто надо его съесть. Мэнсон, рассказывая личные истории, иногда с неподобающим юмором, создает среду уникальной близости.

“Последняя дверь” Шарля Азнавура на четвертом месте. В этой книге великий шансонье говорит о самых популярных вопросах. Почему современное искусство так предсказуемо, телевидение -поверхностно, шоу-бизнес - вульгарен? Как относиться к касающимся вас публикациям, появляющимся в желтой прессе и потоку фейковых новостей? И когда и в каком возрасте кончать с вредными привычками? Искусство, копирование американской культуры и политики. Азнавур рассказывает, как голосовал на выборах, реагировал на ложные слухи о своей смерти, знакомился со своими ненастоящими родственниками, как впервые сел в президентский самолет и как ему работалось на посту посла. И, наконец, именно в этой книге первый и последний раз он отвечает на вопрос: “Вы себя чувствуете больше французом или армянином?”.

На пятом месте-книга Наполеона Хила “Думай и обогащайся”. В известной книге этого американского автора представлены шаги и средства для обогащения, создания капитала, основанные как на анализе собственного опыта автора, так и опыта многих богатых людей, которые были использованы и стали полезны для того, чтобы стать успешными многими людьми.

“Как успевать все дела” Дэвида Аллена на шестом месте. Книга, впервые после выхода в свет почти 20 лет назад, стала одной из самых влиятельных бизнес - книг века. Здесь автор говорит о важности быть самоорганизованным. Он предлагает сжатый, но эффективный подход к выполнению задач профессионального и личного характера. Книга является источником вдохновения для создания новых типов сайтов, семинаров, организационных инструментов. Аллен переписал книгу от начала до конца, дополнив оригинал новыми и важными представлениями о рабочем месте. Он дополнил книгу таким содержанием, благодаря которому книга долгие годы будет оставаться актуальной.

Седьмое место заняла книга Ваагна Дилбаряна “100 секретов бизнеса”. Книга, полностью, представляет собой практический совет. Цель состоит в обучении нашего поколения, в описании более грамотных деловых подходов к своей карьере и к своим собственным проектам. Книга рассчитана на тех, кто интересуется бизнесом - бизнесменов, специалистов, студентов. Прочитав эту книгу, читатель узнает 100 подходов, шагов, приемов, методов, форм, правил, принципов развития собственного бизнеса.

На восьмом месте - книга Эриха Фромма “Искусство любить”. Это международный бестселлер, который уже 60 лет показывает миллионам читателей, как добиться полноценной, продуктивной жизни, развивая свои скрытые способности любви. В классическом произведении “Искусство любить” Фромм раскрывает любовь со всех сторон.

На девятом месте “Пять языков любви” Гэри Чепмена. Эта книга изменила отношения многих людей. Идея, предлагаемая книгой проста, ясна, приправлена юмором. При том, что она очень личная, она применима для многих. В книге нашли место истории реальных людей, проблемы которых вам покажутся знакомыми, решения - простыми, но неожиданными. Чтение этой книги кажется разумным времяпрепровождением, как прогулка с интересным собеседником. Она навсегда изменит Ваши отношения, начиная с момента чтения.

И на десятой горизонтали - книга легендарного шансонье Шарля Азнавура “Цепляясь за жизнь”. Это последняя, девятая книга, написанная Азнавуром. Эта книга не о легкой жизни, хотя Азнавур и говорит, пусть эта маленькая книга как нежное дуновение ветра принесет вам облегчение. В этих историях выражено его настроение, отражены его счастье и простые радости. Шарль Азнавуру нелегко рассказывать о собственной жизни. Перед ним часто стояла дилемма, рассказать все или скрыть то, о чем нельзя говорить. Это своеобразный диалог между ним и читателем. Артист говорит о несчастье, об успехе, о счастливых встречах. Глубоко любящий жизнь, преданный жизни и цепляющийся за нее Азнавур, переживает давно забытые им чувства, любовь и воспоминания.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).