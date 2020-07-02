Президент Армении встретился с руководителями ряда компаний

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителями ряда компаний в сферах сельского хозяйства, производства продуктов питания, переработки и сервиса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Во встрече приняли участие председатель Торговой палаты Америки (ТПП/AmCham) в Армении Ара Овсепян, владелец, генеральный директор ООО “Еремян Проджектс” Давид Еремян, владелец, генеральный директор ООО “Интернет Проджектс Menu.am) Ваган Керобян, генеральный директор ООО “Навасард Агро” Армине Мелконян, генеральный директор ООО “Голдн Грейп Армас” Виктория Асланян, учредитель-президент ЗАО “СИС натурал” Армен Акопян, представитель ЗАО “Кока-Кола Хелленик Ботлинг Кампни Армения” Элина Маргарян.

Констатируя, что сложилась действительно сложная ситуация, президент Саркисян сказал, что зачастую самые сложные ситуации открывают и новые возможности. Президент отметил важность применения совместных усилий, четкой фиксации существующих проблем и нахождения наиболее оптимальных решений в ситуации, когда в условиях мирового экономического спада необходимо урегулировать проблемы как бизнеса, так и рабочих мест. “Во всей мировой экономике есть сферы, которые должны быть перестроены. В среднем и более долгосрочном плане люди будут уделять больше внимания сфере здравоохранения. Естественно, что инвестиции в эту сферу будут в больших объемах. Ваша сфера максимально чувствительна. Вы - хребет этой страны”, - отметил в своей речи президент Армен Саркисян.

Президент говорил о проблемах и возможностях этих сфер. Он предложил предпринимателям воспользоваться и возможностями института президента. “Попробуйте использовать малую, но, возможно, ценную возможность этого института.

Буду рад, если каким-то образом мы будем сотрудничать и вместе добьемся положительных изменений”.

Бизнесмены коснулись влияния ситуации, сложившейся в результате эпидемии, на сферы их деятельности и говорили о перспективах развития этих направлений. По предложению президента республики они представили также и проблемы, возникающие в ходе их деятельности, возможные риски. Стороны коснулись, в частности, вопросов эффективного управления земельными участками, расширения рынков экспорта, а также налоговых льгот, сохранения рабочих мест и ряда других вопросов.

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