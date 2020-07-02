Утверждена программа государственного содействия по стимулированию производства озимой пшеницы

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Правительство утвердило программу государственного содействия по стимулированию производства озимой пшеницы, целью которой является путем частичного субсидирования или компенсации цены на семена озимой пшеницы обеспечить доступность семян с высокими агроэкономическими показателями, повысить урожайность и, как следствие, увеличить урожайность местных сортов озимой пшеницы и доходы хозяйствующих субъектов. Соответственно, предлагается в Ширакской, Сюникской, Гегаркуникской, Лорийской, Арагацотнской, Тавушской и Котайкской областях осуществлять частичное субсидирование или компенсация цены на продаваемые обрабатывающим 2-20 га посевов пшеницы фермерам, а также производимых и/или импортируемых элитные семена и/или семена первой репродукции озимой пшеницы.

Коснувшись решения, Никол Пашинян отметил: “Очень важно констатировать, что мы не выдаем семена, мы субсидируем приобретение семян, а у кого приобретать семена, решает сам фермер. Во-вторых, это решение мы приняли в контексте обсуждения вопросов продовольственной безопасности, но должны отметить, что оно не будет постоянным. В программе есть очень важная содержательная особенность. Сегодня наши фермеры часто используют в качестве семени пшеницу, которую они получили со своих полей в прошлом году, что, в свою очередь, приводит к снижению урожайности. Это объясняется тем, что нет финансовых средств, чтобы купить качественные семена. Этим процессом мы хотим показать одно, а добиться другого результата. Во-первых, показать, что в случае определенных финансовых вложений и посева качественных семян сельское хозяйство, производство пшеницы может быть действительно прибыльной деятельностью. Во-вторых, с помощью этой поддержки мы хотим привести фермеров к такому финансовому циклу, чтобы из полученного дополнительного дохода они ежегодно в своем бюджете учитывали приобретение семени на следующий год за свой счет. Мы будем реализовывать эту программу в течение одного или двух лет, чтобы у фермеров сформировался бюджет, который будет обязательно использоваться для приобретения семян”, - сказал премьер-министр, добавив, что эта программа будет бессмысленной, если будет продолжаться постоянно.

Правительство внесло дополнения и изменения в одно из своих предыдущих решений в связи с необходимостью расширения сети скотобоен для организации перехода на обязательный забой скота исключительно на скотобойнях. Предлагается внести в программу соответствующие дополнения, согласно которым 15%, но не более 4,8 млн драмов, из 20% требуемых для предоплаты на создание мобильных и/или мобильно-модульных скотобоен будут субсидированы. Эта программа будет действовать в целевых общинах картографированной скотобойной сети.

Никол Пашинян, коснувшись решения, отметил, что альтернативы этому пути не может быть: “Особенно в сегодняшней эпидемической ситуации. В ближайшем будущем, по всем прогнозам, будут эпидемии и вызовы, и мы должны положить конец истории убоя скота на асфальте, продажи, покупки мяса или продуктов питания в несоответствующих условиях”.

Правительство одобрило предложение о подписании “Соглашения между правительством Республики Армения и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Армения”. Необходимость подписания соглашения обусловлено заинтересованностью сотрудничества между Арменией и Казахстаном в сфере поставок нефтепродуктов. Согласно соглашению, предусмотрен согласованный список и объемы поставок из Казахстана в Армению, которые освобождаются от уплаты таможенных пошлин

Подчеркнув важность подписания соглашения, вице-премьер Тигран Авинян отметил: “После подписания и ратификации этого соглашения будет создана возможность организации поставок казахстанского топлива в Республику Армения на более выгодных условиях, что подразумевает создания определенной конкуренции на армянском рынке топлива. Это, предположительно, повлияет на рынок бензина в Армении”.

Правительство приняло решение, согласно которому планируется провести строительные работы в 7 колледжах, 46 общеобразовательных школах, 1 профессиональной спортивной школе, 4 музеях и 3 театрах.