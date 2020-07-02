МЦ Спитака присоединился к борьбе с COVID-19

Спитакский медицинский центр со 120 койками, оснащенными кислородными устройствами, присоединился к борьбе с COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Торосян.

“Медицинский центр Спитака сегодня присоединился к борьбе с COVID-19 со 120 койками, оснащенными кислородными устройствами. В момент моего визита МЦ уже принял 6 пациентов, еще несколько десятков пациентов будут приняты до конца дня”, - написал Торосян.

По состоянию на 11:00 2 июля в Армении подтверждено 26 658 случаев COVID-19, 15 036 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 010 пациентов. Всего было проведено 115 765 тестов.

Выявлено 593 новых случая заражения, 473 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 459 летальных исходов.

Зафиксированы 153 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.