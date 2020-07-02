Судебное заседание по делу Сержа Саргсяна и других отложено: обвиняемых не было на заседании

В суде общей юрисдикции Еревана судебное заседание под председательством судьи Ваге Мисакяна по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других отложено. Как сообщает «Арменпресс», сторона защиты отметила, что участники заседания не присутствуют в зале заседания, исходя из эпидемиологической ситуации в Армении. По утверждению стороны защиты, зал судебных заседаний мал, и в нем трудно будет сохранять социальное расстояние и другие правила, установленные комендантом.

Судья Ваге Мисакян возразил, что зал заседаний достаточно просторен и при желании возможно соблюдения социального расстояния.

“Неявки участников на последующие судебные заседания в связи с эпидемиологической ситуацией будут считаться неуважительными, и по этой причине отсутствие каждого участника будет рассматриваться как неявка на судебное заседание по неуважительной причине”, - сказал судья.

Следующее заседание состоится 6 августа в 14:00.