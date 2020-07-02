Великобритания смягчает карантинный режим путешествий для 75 стран

Правительство Великобритании смягчит ограничения на свои воздушные мосты и положит конец правилам карантина для приезжающих из 75 стран, чтобы люди могли отправляться в отпуск. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство “Reuters”.

Великобритания скоро снимет запрет на поездки практически по всем направлениям Евросоюза (ЕС) и британских территорий: Бермуды, Гибралтар, Таиланд, Новая Зеландия. Однако министр транспорта отказался от импровизированных комментариев.

Правительство премьер-министра Бориса Джонсона обсудило возможности возобновления международных путешествий, так как двухнедельный карантинный режим и в этой сфере был обязательным, что увеличило проблемы туризма и туристической индустрии.

26 июня Британия заявила, что смягчит условия карантинного режима для приезжающих из Франции, Греции, Испании. “Очевидно, что мы хотим как можно скорее восстановить сферу туризма, и я уверен, что в ближайшем будущем мы сможем сообщить хорошие новости”, - сообщил министр по вопросам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Саймон Кларк.