Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме

Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело сестер в суд, то оно будет рассматриваться в закрытом от СМИ и слушателей режиме, так как гособвинение заявит соответствующее ходатайство в связи с тем, что в материалах неоднократно упоминается об издевательствах и насилии отца над дочерьми", - сказал собеседник агентства.

"Но обвинительное не утверждено, так что дело может вернуться в следственные органы во второй раз", - уточнил источник.

Накануне сообщалось, что материалы по делу сестер Хачатурян повторно переданы Следственным комитетом России в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения. По данным источника ТАСС, если Генпрокуратура утвердит их, то они до конца лета поступят в один из столичных судов для рассмотрения по существу. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. Адвокаты сестер настаивают, что дополнительное расследование еще раз подтвердило, что девушки защищали свои жизни от посягательства со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.