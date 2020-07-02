Состоится Всеармянский онлайн-турнир, посвященный Международному дню шахмат

Федерация шахмат Еревана и офис главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения совместно с “Всемирной инициативой Мелконян” организуют Всеармянский онлайн-турнир, посвященный Международному дню шахмат. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе председателя Федерации шахмат Еревана Мхитара Айрапетяна.

Турнир начнется 20-го июля в 20:00 по ереванскому времени. Он будет длиться 2 часа. В нем будут участвовать шахматисты из Армении, Арцаха и диаспоры. Ожидается, что в турнире примут участие много международных гроссмейстеров.

“Эта инициатива, прежде всего, преследует цель объединить Армению и диаспору еще на одной площадке, создать новые связи и воплотить в жизнь идею Всеармянского шахматного мира. Мне кажется и в Армении, и в Арцахе, и в диаспоре этот турнир с радостью будет воспринят и привлечет широкие круги”, - говоря об этой инициативе, отметил председатель шахматной федерации Еревана, депутат НС Мхитар Айрапетян.

Кроме основных премий, учреждены также премии для женщин, премии до 14, 12 и 10 лет и для ветеранов, имеющих рейтинг до 2000.

Последний срок регистрации турнира - 15 июля. Он свободен для всех, но есть определенные условия. Желающие принять участие прежде всего должны написать письмо координатору на площадку проведения турнира по адресу : https://lichess.org/@/muran29, отправив личный номер ФИДЕ, а при отсутствии последнего предоставить личные данные (имя, фамилия, данные о рождении, страна). Для участия в турнире также необходимо отправить заявку команде https://lichess.org/team/panarmenian-chess-day.

С подробностями проведения турнира можете ознакомиться по следующей ссылке.