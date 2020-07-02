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Театр Ванадзора онлайн представит спектакль “Злой дух”

Театр Ванадзора онлайн представит спектакль “Злой дух”

4-го июля Государственный драматический театр им. О. Абеляна в режиме онлайн покажет спектакль “Злой дух”, поставленный по произведению А.  Ширванзаде.

Как передает «Арменпресс», театралы смогут посмотреть спектакль в 20: 00 на официальной странице театра в Facebook.

Автор постановки - художественный руководитель театра, народный артист Армении Ваге Шахвердян.

Произведение Ширванзаде “Злой дух” было опубликовано в 1894 году в литературном сборнике “Горизонт”. К повести обращались не только в театре, но и в кино. В 1927 году на киностудии “Арменфильм” был снят фильм по этой повести. В ее основе лежит судьба  девушки Соны, которая становится жертвой предрассудков семьи мужа.


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