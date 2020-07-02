Помпео: США призывают Турцию сохранить собор Святой Софии в статусе музея

США призывают власти Турции сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея и оставить его доступным для посещения всеми людьми. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Государственный совет Турции рассмотрит возможность изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле (сейчас он имеет статус музея). По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

"Мы призываем правительство Турции оставить собор Святой Софии как музей, как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия, которые внесли вклад в Турецкую Республику, и гарантировать, что он останется доступным для всех", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.

Он отметил, что статус музея позволяет людям со всего мира получать доступ к этому "великолепному достижению" и осмысливать его.