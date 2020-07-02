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В сфере здравоохранения Арцаха будет действовать программа госзаказа

В сфере здравоохранения Арцаха будет действовать программа госзаказа

С 1 января в сфере здравоохранения Республики Арцах будет действовать программа госзаказа.

Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире Facebook сказал президент Арцаха Араик Арутюнян.

“Мы планируем провести реформы в сфере здравоохранения Арцаха. Будут повышены зарплаты сотрудников сферы здравоохранения”, - отметил Араик Арутюнян.

По словам президента Арцаха, сейчас обсуждается проект изменения бюджета, чтобы зарплаты повысились с 1 сентября 2020 года.

Лилит Демурян


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