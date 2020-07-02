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Высшее образование в Арцахе планируется сделать бесплатным

Высшее образование в Арцахе планируется сделать бесплатным

В Республике Арцах в ближайшее время высшее образование планируется сделать бесплатным и улучшить эту сферу.

Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире Facebook сказал президент Арцаха Араик Арутюнян.

“Мы уже заявляли, что высшее образование в Арцахе будет бесплатным. Могу с уверенностью, сказать, что образование будет не хуже того, что есть, а наоборот, оно улучшится”, - отметил Арутюнян.

Лилит Демурян


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