Высшее образование в Арцахе планируется сделать бесплатным

В Республике Арцах в ближайшее время высшее образование планируется сделать бесплатным и улучшить эту сферу.

Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире Facebook сказал президент Арцаха Араик Арутюнян.

“Мы уже заявляли, что высшее образование в Арцахе будет бесплатным. Могу с уверенностью, сказать, что образование будет не хуже того, что есть, а наоборот, оно улучшится”, - отметил Арутюнян.

Лилит Демурян