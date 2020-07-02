Рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении Царукяна отложено

Рассмотрение апелляции о мере пресечения в отношении лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна было отложено.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал защитник Царукяна Ерем Саркисян. Следующее судебное заседание состоится 7 июля в 11:00.

“Поскольку часть заявлений была отправлена по почте, на данный момент они не дошли до суда, судебное заседание было назначено в короткие сроки, таковым было требование закона. Суд не получал некоторые апелляции, естественно, невозможно было продолжать заседание”, - сказал Ерем Саркисян.

В апелляционном уголовном суде Республики Армения должна была быть рассмотрена апелляция на решение суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана об отказе от применения ареста в качестве меры пресечения в отношении Гагика Царукяна.

Команда защиты Гагика Царукяна подала и другую апелляцию, попросив суд отсутствие основного подозрения посчитать обоснованным.

Гагику Царукяну предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения (подкуп избирателей). Он не признает предъявленное ему обвинение.

16 июня Национальное собрание Армении закрытым голосованием одобрило ходатайство генпрокурора о лишении депутата Гагика Царукяна неприкосновенности и свободы.

Ранее СНБ сообщала, что в результате масштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных Службой национальной безопасности Армении, а также эффективных комплексных оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить группу членов партии “Процветающая Армения”, которая по предварительному сговору, в ходе состоявшихся 2 апреля в 2017 года парламентских выборов в Армении осуществляла дачу взяток избирателям лично, или через посредников для голосования в пользу кандидатов от партии, а также самой партии “Процветающая Армения”. В группу были вовлечены как руководящий состав партии, так и члены партии.