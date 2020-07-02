Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке из-за неисполненных обязательств

Саудовская Аравия пригрозила разжечь ценовую войну на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не компенсируют объемы сокращений по добыче, обязательства по которым они не выполнили ранее. Как передает Арменпресс, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.

По их словам, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в последние недели выдвинул ультиматум, попросив Анголу и Нигерию представить подробные планы по дополнительным сокращениям, которые компенсируют невыполненные ими обязательства в первые месяцы действия соглашения.

Жесткая позиция фактического лидера ОПЕК может привести к новым проблемам в Организации стран-экспортеров нефти. Это происходит спустя несколько месяцев после того, как Саудовская Аравия вела ценовую войну с давней союзницей на рынке нефти, Россией, из-за разногласий по поводу того, как обеспечивать нефтью мировые рынки во время распространения коронавируса.

Это решение, принятое в начале марта, вызвало немедленный обвал цен на нефть, которые упали на 25% в США - до их самого низкого уровня с 2016 года. Резкий крах заставил Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны задуматься о сокращении бюджета, в то время как производители в США начали сокращаться свои расходы. В апреле саудиты и россияне решили свои разногласия, присоединившись к усилиям 23 стран по сокращению производства на 10% для повышения цен. Альянс продлил соглашение 6 июня.