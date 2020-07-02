В будущем году в Арцахе ожидается двузначный экономический рост

Президент Арцаха Араик Арутюнян в прямом эфире Facebook представил положения программы президента Арцаха на 2020 - 2025 гг., опубликованную 29 июня.

Как передает «Арменпресс», Арутюнян сказал, что одной из важных задач Арцаха должно быть повышение боеспособности армии.

“Армия всегда будет в центре моего внимания, независимо от занимаемой должности и от возможностей. Мы ежедневно должны повышать нашу боеспособность, и через 1 - 2 года зафиксировать серьезный прогресс в этом направлении. То, что мы видели в течение последних 2-3 лет в плане повышения боеспособности армии, изменения социально-бытовых условий, будет продолжено”, - отметил Арутюнян.

По его словам, все обусловлено экономическим ростом и показателями. Президент Республики Арцах сообщил, что на ближайшие 5 лет минимальным показателем экономического роста страны должны быть 8%. “Хочу заверить, что это будет перевыполнено. О 2020 году ничего не могу сказать, поскольку у нас, как и во всем мире, распространилась эпидемия, и она влияет на экономику. Но в 2021 году мы можем иметь двузначный экономический рост. В программе отмечено 5 000 рабочих мест ежегодно, но их будет намного больше. Мы серьезно будем нуждаться в рабочей силе в строительстве, в сельском хозяйстве, в переработке”, - сказал Араик Арутюнян и добавил, что они должны попытаться правильно реализовать политику переселения, репатриации, что позволит решить проблему рабочей силы.

Он заверил, что ежегодно будут расти зарплаты, пенсии и пособия.

“Мы предусмотрели орошение территорию в 40 000 га, эта программа уже начата. Это создаст возможность сыграть серьезную роль в системе обеспечения продовольственной безопасности Армении. В Арцахе нет этой проблемы, мы давно решили проблему продовольственной безопасности. У нас будет как минимум 10 000 гектаров фруктовых садов”, - сказал Арутюнян.

Он подчеркнул, что скоро начнется импорт поголовья овец. Попытаемся ежегодно импортировать до 50 000 голов. В сфере сельского хозяйства планируется внедрить пилотную систему страхования.

По словам Араика Арутюняна, одной из важнейших программ будет жилищное строительство, было объявлено о строительстве 1 000 квартир в год. Для этой программы уже есть инвесторы.

Президент Республики Арцах говорил также о дорожном строительстве и сообщил, что в ближайшие 5 лет планируется проложить как минимум 80 км дорог.

Лилит Демурян