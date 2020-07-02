Правительство разрешило гимназии “Квант” организовать образование на английском языке

Правительство разрешило гимназии “Квант” с 2020/2021 учебного года в 11-ом и 12-ом классах третьей степени среднего образования осуществлять программу “Диплом международного бакалавриата” на английском языке сроком на 3 года. Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию, программа “Диплом международного бакалавриата” осуществляется с 2011 года, согласно решению правительства Армении. В ходе реализации программы “Диплом международного бакалавриата” выпускные оценки выпускников гимназии “Квант” существенно выше оценок выпускников других школ мира, обучающихся по той же программе, часто на 4 - 5 балла.

В течение короткого периода времени все преподаватели программы “Диплом международного бакалавриата” гимназии “Квант” были признаны ведущими и получили статус преподавателя международного бакалавриата. В 2016 году под поручительство гимназии “Квант” для программы “Диплом международного бакалавриата” было издано англоязычное учебное пособие “Medieval History of Armenia”. В разработку пособия были вовлечены также и учащиеся по программе “Диплом международного бакалавриата”. До издания оно тестировалось 3 года.

В настоящее время гимназия “Квант” разрабатывает и двуязычный (на армянском и английском) учебник по полной программе армянской истории (с древнейших времен до наших дней).

Принятием проекта этого решения будут урегулированы вопросы, касающиеся образования вернувшихся из диаспоры в Армению и недостаточно владеющих армянским языком учащихся, а также проживающих в Республике Армения иностранных граждан.