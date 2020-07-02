В апелляционном уголовном суде Армении началось рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана об отказе от применения ареста в качестве меры пресечения в отношении лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна.

Как сообщает «Арменпресс», Гагик Царукян не примет участия в судебном заседании, так как он заражен COVID-19.

В беседе с журналистами адвокат Царукяна Ерем Саркисян отметил, что команда защиты пришла на судебное заседание, чтобы оно не было отложено, однако суд сам должен решить этот вопрос.

“Даже тот факт, что Царукян заражен COVID-19, не помешает продолжению судебного заседания”, - сказал Саркисян.

Команда защиты Гагика Царукяна подала и другую апелляцию, попросив суд отсутствие основного подозрения посчитать обоснованным.

Гагику Царукяну предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения (подкуп избирателей). Он не признает предъявленное ему обвинение.

16 июня Национальное собрание Армении закрытым голосованием одобрило ходатайство генпрокурора о лишении депутата Гагика Царукяна неприкосновенности и свободы.

Ранее СНБ сообщала, что в результате масштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных Службой национальной безопасности Армении, а также эффективных комплексных оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить группу членов партии “Процветающая Армения”, которая по предварительному сговору, в ходе состоявшихся 2 апреля в 2017 года парламентских выборов в Армении осуществляла дачу взяток избирателям лично или через посредников для голосования в пользу кандидатов от партии, а также самой партии “Процветающая Армения”. В группу были вовлечены как руководящий состав партии, так и члены партии.