Утвержден размер пенсии спортсменов, показавших высокие результаты

Правительство утвердило критерии и размеры предоставления именных пенсий спортсменам, показавшим высокие результаты в составе сборных команд Армении, и их тренерам. Как передает «Арменпресс», решением установлено, что спортсмен, занявший первое место на Олимпийских, Парaлимпийских, Сурдлимпийских играх, получит пенсию в 500 000 драмов, занявший второе место - 350 000 драмов, занявший 3-е место - 300 000 драмов, занявший с 4 по 6-е место - 100 000 драмов. Размер пенсии тренеров соответственно составит 250 000 драмов, 175 000 драмов, 150 000 драмов и 50 000 драмов.

Занявший первое место на чемпионатах мира спортсмен получит 300 000 драмов, занявший второе место - 200 000 драмов, занявший третье место - 150 000 драмов.

Занявший первое место на чемпионатах Европы спортсмен получит 150 000 драмов, занявший второе место - 120 000 драмов, занявший третье место - 100 000 драмов.

Занявший первое место на Всемирных шахматных олимпиадах, командных чемпионатах спортсмен получит 400 000 драмов, занявший второе место - 250 000 драмов, занявший третье место - 150 000 драмов.