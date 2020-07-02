В Монголии зафиксировали вспышку чумы

Власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Montsame.

По его сведениям, вспышка произошла в аймаке (административно- территориальная единица, эквивалентна провинции - прим. ТАСС) Ховд. У одного человека наблюдается легочная форма заболевания.

На территории аймака введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены. Местная эпидемиологическая служба приступила к проверке с целью выявления возможных дополнительных случаев заболевания чумой и пресечения риска ее распространения.