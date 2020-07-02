В Монголии зафиксировали вспышку чумы
12:03, 2 Июль, 2020
Власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Montsame.
По его сведениям, вспышка произошла в аймаке (административно-
На территории аймака введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены. Местная эпидемиологическая служба приступила к проверке с целью выявления возможных дополнительных случаев заболевания чумой и пресечения риска ее распространения.
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