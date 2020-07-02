В крайне тяжелом и тяжелом состоянии находятся 650 пациентов с COVID-19

В Армении в вопросе эпидемии COVID-19 нет существенных изменений. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сказал министр здравоохранения Арсен Торосян, добавив, что за минувшие сутки было зарегистрировано 593 случая заражения, 6 случаев смерти.

“В плане занятости системы здравоохранения ситуация остается примерно такой же, реанимационные отделения заполнены больными. Есть два-три места, на которые мы сможем поместить людей, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии”, - сказал он, добавив, что число людей, находящихся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии - около 650. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 44 пациента. По состоянию на 09:00 утра госпитализации в доме ждут 11 человек, 4 из которых средней тяжести, а 7 - легкой. 80 человек ждут перевода в больницы, занимающиеся COVID-19.

Арсен Торосян также сказал, что в областях ведутся работы по развертыванию больничных мест. Сегодня он выедет в области, чтобы ознакомиться с работами на месте.