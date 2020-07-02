В рамках “Золотого абрикоса” организовано обсуждение с авторами фильма-участника Каннского фестиваля

В рамках Ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” состоялась онлайн беседа-обсуждение фильма участника 73-го Каннского кинофестиваля “Когда утихнет ветер” (Si Le Vent Tombe), о его замысле, производственном, пост производственном и фестивальном пути.

Как передает «Арменпресс», во встрече приняли участие режиссер фильма Нора Мартиросян и продюсер Ани Орсканян. Встречу вел художественный директор фестиваля “Золотой абрикос” Карен Аветисян.

Режиссер Нора Мартиросян, говоря о фильме “Когда утихнет ветер”, подчеркнула, что 11 лет назад, посетив Арцах, она решила рассказать миру о второй Армянской Республике.

“Хотелa снять фильм, рассказывающий о Карабахе, но не хотела снимать документальный. Я хотела, чтобы фильм более художественным, представлял бы абсурдное положение в Арцахе”, - отметила Нора Мартиросян, добавив, что многие фонды, к которым она обращалась для финансирования, хотели, чтобы она написала другие варианты своего сценария, показал Арцах с другого ракурса, предлагали свои схемы и модели. Режиссер признает, что за 9 лет она написала 10 - 15 различных сценариев, однако сегодняшний фильм очень похож на тот, что был в самом начале, и это ее самая большая победа.

“В фильме я не пытаюсь понять, кто прав, кто неправ, просто пытаюсь представить факты. Я не выражаю никакого мнения, основываюсь лишь на фактах. Мой фильм - не взгляд в прошлое, я не рассказываю о прошлом, представляю настоящее, смотрю в будущее”, - сказала Нора Мартиросян.

Этот фильм - первый, представленный Арменией в Каннах после установления независимости, что является беспрецедентным и радостным событием для современного армянского кино. Большая часть съемок фильма была проведена в Армении и Арцахе.

Фильм является совместным производством Армении, Бельгии и Франции.