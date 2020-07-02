В Афганистане два пограничника погибли при атаке талибов

Два сотрудника пограничной полиции погибли и еще девять пострадали в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускные пункты в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Два военнослужащих были убиты, еще девять получили ранения при атаке талибов на (два) КПП ... в провинции Нангархар в районе 02.00 по местному времени (00.30 мск четверга)", - сообщил РИА Новости представитель губернатора провинции. Он добавил, что боевики также понесли большие потери, но не назвал конкретных цифр.

По данным телеканала 1TV, в ходе столкновения были убиты 10 боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.