В Степанакерте обнаружен новый очаг COVID-19

В столице Арцаха Степанакерте обнаружен новый очаг COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

“В Степанакерте обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции, который связан со вчерашним случаем в Шуши. Ведутся необходимые работы по выявлению круга общения инфицированных COVID-19, - говорится в сообщении министерства.

По состоянию на 2 июля в Арцахе зафиксировано 6 новых случаев COVID-19. Изолированы 70 человек, фактическое лечение получают 24 пациента. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Общее число подтвержденных случаев - 125, выздоровели 101 человек, протестировано 1 982.

11 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года до 22:00 11 июля 2020 года включительно.