В Армении подтверждено 593 новых случая COVID-19: выздоровели 473 человека, погибли 6

В Армении по положению на 11:00 2 июля подтверждено 26 658 случаев COVID-19, из которых 15 036 - выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 010 пациентов. Всего было проведено 115 765 тестов.

Выявлено 593 новых случая заражения, 473 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 459 летальных исходов (увеличились на 6).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчина 63 лет и женщины 79, 68, 62, 72, 78 лет. Все пациенты, кроме последней, имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксированы 4 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 153.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян