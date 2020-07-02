Армянская АЭС остановилась на планово-предупредительный ремонт

Армянская АЭС 1 июля остановилась на очередной планово-предупредительный ремонт. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании “Росатом Восточная Европа” в Армении.

Работы по ремонту второго энергоблока Армянской АЭС продлятся 65 дней. Мероприятия проводятся в рамках программы продления срока эксплуатации и модернизации второго энергоблока АЭС с целью повышения эффективности и надежности станции.

“Это плановое отключение, в ходе которого будет осуществлен средний ремонт реактора, замена информационно-расчетной системы новой и более современной системой, осмотр подвижных аппаратов регуляторов и компенсации (АРК), а также контроль металла основного оборудования первого контура”, - представил гендиректор Армянской АЭС Мовсес Варданян.

Армянская АЭС совмещает планово-предупредительный ремонт с модернизацией и дальнейшим повышением безопасности станции, поскольку большую часть работ можно проводить только в условиях остановки блока. Все основные действия физически выполним к 2021 году, текущий год будет использован для подготовки модернизации аварийной системы охлаждения активной зоны реактора и для регенерации металла корпуса реактора, что позволит на 80 - 85% восстановить исходные характеристики металлического покрытия реактора. Это важная наукоемкая работа для повышения уровня безопасности станции”, - сказал руководитель российской стороны проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС Юрий Свириденко.

В 2019 году были проведены работы в цехе реактора, проведена комплексная модернизация и замена оборудования машинного цеха, завершено проектирование систем и оборудования, исследован корпус реактора. Кроме того, станция получила и необходимое оборудование.