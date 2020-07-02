Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальный Центр кризисного управления СС МЧС Армении 1 июля поступило 12 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Шенгавит - 500 кв / м, 1,5 га, Канакер-Зейтун - 700 кв / м, в административном районе Кентрон - 4 000 кв / м, 200 кв / м, в административном районе Малатия-Себастия - 300 кв / м, в административном районе Эребуни - 1 500 кв / м

На участке вдоль автодороги Аштарак-Парпи Арагацотнской области - 700 кв / м

В городе веди Араратской области - 2 000 кв. м, в селе Дитак - около 3 000 кв / м

В городе Эчмиадзин Армавирской области - около 2 000 кв / м, в селе Норакерт - около 1 500 кв / м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.