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СМИ: 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме

СМИ: 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме

По меньшей мере 50 человек погибли в результате оползня на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных властей.

По его данным, множество людей остаются заблокированными в шахте.


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