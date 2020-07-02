СМИ: 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме
По меньшей мере 50 человек погибли в результате оползня на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных властей.
По его данным, множество людей остаются заблокированными в шахте.
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