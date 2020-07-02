СМИ: 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме

По меньшей мере 50 человек погибли в результате оползня на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных властей.

По его данным, множество людей остаются заблокированными в шахте.