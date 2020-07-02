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Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

В ряде ведущих европейских футбольных турниров сегодня состоятся матчи очередных туров.

Как передает «Арменпресс», встретятся команды Армении, Англии, Италии и Испании

Армения. Высшая лига:

“Ширак” - “Лори ФА”  - 17:30

“Ноа” - “Арарат” - 18:00

Арарат-Армения - Алашкерт” - 20:00

Англия. Премьер лига:

“Шеффилд Юнайтед” - “Тоттенхэм - 21:00

Манчестер Сити - “Ливерпуль” - 23:15

Италия. Серия А”:

Аталанта - Наполи - 21:30

“Рома” - “Удинезе” - 23:45

Испания. Ла Лига:

“Эльбар” - Осасуна- 21:30

“Реал Сосьедад” - “Эспаниол- 21:30

Подготовила Варвара Айрапетян


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