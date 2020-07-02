Какие футбольные матчи ожидаются сегодня
09:08, 2 Июль, 2020
В ряде ведущих европейских футбольных турниров сегодня состоятся матчи очередных туров.
Как передает «Арменпресс», встретятся команды Армении, Англии, Италии и Испании
Армения. Высшая лига:
“Ширак” - “Лори ФА” - 17:30
“Ноа” - “Арарат” - 18:00
“Арарат-Армения” - “Алашкерт” - 20:00
Англия. Премьер лига:
“Шеффилд Юнайтед” - “Тоттенхэм” - 21:00
“Манчестер Сити” - “Ливерпуль” - 23:15
Италия. Серия “А”:
“Аталанта” - “Наполи” - 21:30
“Рома” - “Удинезе” - 23:45
Испания. Ла Лига:
“Эльбар” - “Осасуна” - 21:30
“Реал Сосьедад” - “Эспаниол” - 21:30
Подготовила Варвара Айрапетян
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