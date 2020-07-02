Европейские индексы - 01-07-20

МОСКВА, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.41% и составил 12260.57 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.18% и составил 4926.94 пункта, британский FTSE снизился на 0.19% и составил 6157.96 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1212.63 пункта.