Газета “Айастани Анрапетутюн”: Предметные переговоры - только в мирных условиях

“30 июня состоялась видеоконференция глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Она была второй после распространения пандемии COVID-19, первая состоялась 21 апреля. В ходе видеоконференции обсуждалась ситуация вокруг мирного процесса в условиях пандемии.

В совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ важное место было отведено тому аргументу, что невозможно вести предметные переговоры, когда одна из сторон угрожает решить проблему военным путем. Член парламентской фракции “Мой шаг”, постоянной комиссии НС по внешним отношениям Татевик Айрапетян в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” отметила, что слова “воздерживаться от провокационных заявлений” и “воинственной риторики” относятся к Азербайджану. “Все мы хорошо знаем, что ни Республика Армения, ни Республика Арцах никогда не выступали с подобными заявлениями. Эти призывы касаются исключительно Азербайджана. Понятно, что без соответствующей среды в переговорном процессе невозможно какое-либо продвижение”, - подчеркнула она.

Другим важным акцентом заявления является то, что сопредседатели Минской группы говорят о тезисе оздоровления атмосферы, который был выдвинут армянской стороной. Фактически, это заявление, и многочисленные предшествующие этому заявления также свидетельствуют о том, что вопросы повестки, представленные армянской стороной, приемлемы для международных партнеров”.

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