Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июль

Газета “Айастани Анрапетутюн”: В сфере ядерной энергетики работы ведутся  в обычном русле

Газета “Айастани Анрапетутюн”: В сфере ядерной энергетики работы ведутся  в обычном русле

“Остановка энергоблока № 2 ААЭС для проведения планово-предупредительного ремонта, включающего в себя масштабные работы, подлежащие выполнению в рамках программы продления срока эксплуатации Армянской АЭС, была запланирована на 00:00 1-го июля 2020 года. Оно была отложено на 24 часа. Блок будет остановлен после подключения Разданской ТЭС.

Не стал ли отказ Армении от части российского кредита проблемой в отношениях с российской стороной в сфере ядерной энергетики? Какие работы должны быть проведены на Армянской АЭС во время этой остановки и как мы будем сотрудничать с зарубежными специалистами в этих условиях?

Вокруг этих вопросов “Айастани Анрапетутюн” беседовала с генеральным директором ЗАО “Армянская атомная электростанция” Мовсесом Варданяном.

Во-первых, относительно первого вопроса - возможных проблем из-за отказа от кредита. Мовсес Варданян заверил, нет никаких проблем, армянская и российская стороны работают как обычно. Проект модернизации и продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС считается основным проектом в сфере атомной энергетики между Россией и Арменией. В качестве генерального подрядчика проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС выступает компания “РосАтом Сервис”, основными задачами которой являются восстановление и продление срока эксплуатации станции, повышение уровня ее безопасности и эффективности. “С прошлого года отношения между армянскими и российскими предприятиями в сфере сотрудничества лишь совершенствуются. Растет взаимопонимание и доверие, упрощаются процедуры управления и координации совместных действий”, - подчеркнул Мовсес Варданян”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации