Президент Арцаха утвердил кадровые решения правительства
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 1 июля утвердил ряд решений правительства. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Меланья Балаян освобождена от должности заместителя министра по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма в соответствии с ее собственным заявлением.
Александр Шахраманян освобожден от должности руководителя аппарата министерства по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма.
Ашот Даниелян назначен заместителем министра по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма и освобожден от должности заместителя министра образования, науки и культуры.
Нарек Григорян назначен заместителем министра по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма.
Гаяне Григорян назначена заместителем министра образования, науки и культуры и освобождена от должности заместителя министра по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма.
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