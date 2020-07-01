Президент Арцаха утвердил кадровые решения правительства

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 1 июля утвердил ряд решений правительства. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Меланья Балаян освобождена от должности заместителя министра по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма в соответствии с ее собственным заявлением.

Александр Шахраманян освобожден от должности руководителя аппарата министерства по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма.

Ашот Даниелян назначен заместителем министра по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма и освобожден от должности заместителя министра образования, науки и культуры.

Нарек Григорян назначен заместителем министра по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма.

Гаяне Григорян назначена заместителем министра образования, науки и культуры и освобождена от должности заместителя министра по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма.